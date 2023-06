Feuerwehr Bremen

FW-HB: Brand im Müllbunker

Bremen (ots)

Im Müllheizkraftwerk der swb Entsorgung GmbH in Bremen-Findorff ist es in der Nacht zum Dienstag zu einem Brand gekommen. Um 02:16 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Unternehmens über den Notruf 112 den Brand der in einem Müllbunker gelagerten Müllmasse. Im Umfeld des Kraftwerks kam es zu einer leichten Rauchentwicklung und Brandgeruch, eine Gefahr bestand aber nicht. Aufgrund der Meldung wurde von der Feuerwehr -und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen ein Großaufgebot mit 30 Einsatzfahrzeugen und rund 80 Einsatzkräften zur Einsatzstelle alarmiert, von denen der überwiegende Teil bereits nach zwei Stunden wieder aus dem Einsatz entlassen werden konnte. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 4, 5 und 7 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Blockland, der Fernmeldedienst sowie der Versorgungszug der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt. Bei dem Brand handelte es sich um einen Schwelbrand, bei dem sich die Löscharbeiten schwierig gestalteten. Einsatzleitdienst Tilman Behrens: "Wir kamen nicht richtig ran zum Löschen der Glutnester". Die Rauchentwicklung in dem Müllbunker erschwerte die Arbeit der Einsatzkräfte. Am Ende konnten aber sämtliche Glutnester ausfindig gemacht werden und durch den Einsatz von Löschschaum gelöscht werden. Um 06:03 Uhr sind die letzten Einsatzkräfte von der Einsatzstelle abgerückt. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

