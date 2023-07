POL-SO: Soest - Mobiltelefone entwendet

Warstein (ots) - In Bereich Warstein wurden in der vergangenen Zeit Werbeflyer eines Garten- und Bauservices mit der Firmenanschrift Zum Puddelhammer 10 verteilt. An dieser Anschrift befindet sich jedoch eine Fachfirma für Lagerflächen. Der Firmeninhaberin meldete sich bei der Polizei und zeigte an, dass ihre Firmenadresse vermutlich zu betrügerischen Zwecken genutzt wird. Auch die abgebildete Telefonnummer hat in ...

