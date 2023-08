Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher schweißen Metallzaun auf

Nideggen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag (29.08.2023) auf Mittwoch (30.08.2023) in einen Lagerraum in der Straße "Auf der Gries" ein.

Nach Angaben des Lagerhallenbesitzers, einem 57-Jährigen aus Zülpich, lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 16:15 Uhr (Dienstag) und 06:30 Uhr (Mittwoch) eingrenzen. In dieser Zeit trennten die Unbekannten den Metallzaun des Geländes auf. Anschließend befuhren die Täter mit einem Fahrzeug das Gelände, schlugen das Fenster eines Rolltors ein und hebelten die Tür einer Lagerhalle auf. Die Einbrecher entwendeten unter anderem die dort gelagerten Instrumente eines Fanfarencorps bevor sie unerkannt entkamen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

