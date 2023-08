Polizei Düren

POL-DN: Raupentraktor ausgebrannt

Heimbach (ots)

Am Dienstagmittag (29.08.2023) geriet ein Raupentraktor auf einem Feldweg in der Nähe der Ortslage Vlatten in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Um 11:09 Uhr wurden die Beamten der Polizeiwache Kreuzau zu dem Feldweg geschickt. Der 20-jährige Fahrer aus Hellenthal gab an, dass er plötzlichen Brandgeruch in der Fahrerkabine wahrgenommen hatte.

Die eingesetzte Feuerwehr der Stadt Heimbach war vor Ort, konnte jedoch ein Ausbrennen der Fahrerkabine nicht verhindern. Nach derzeitigem stand der Ermittlungen brach der Brand aufgrund eines technischen Defektes aus.

