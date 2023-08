POL-DN: Betrunken auf E-Scooter

Niederzier (ots) - Ein 52-jähriger Jäger aus Jülich wurde in der Nacht von Samstag (26.08.2023) auf Sonntag (27.08.2023) schwer verletzt. Sein 33-jähriger Jagdfreund hatte seine Waffe entladen wollen, hierbei löste sich ungewollt ein Schuss. Die beiden befreundeten Jäger hatten in einem Waldgebiet an der Großen-Forst-Straße in der Nacht zu Sonntag gemeinsam gejagt. Gegen 02:20 Uhr beendeten sie ihre Jagd und ...

mehr