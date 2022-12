Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots)

Am 28.12.2022 um 17:15 Uhr wurde der Polizei ein Wildunfall in der Leipziger Straße, in Apolda gemeldet. Die 31-jährige VW-Fahrerin befuhr die B87 aus Richtung Eckartsberga kommend in Richtung Weimar, als ein Reh von links nach rechts die Straße überquerte. Ein Zusammenstoß konnte leider nicht verhindert werden. Die Frau blieb unverletzt. Das Reh verstarb am Unfallort.

