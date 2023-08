Polizei Düren

POL-DN: Falsche Wasserwerker

Aldenhoven (ots)

Falsche Wasserwerker waren am Mittwoch (30.08.2023) in Aldenhoven erfolgreich. Sie überlisteten eine 91-Jährige und gelangten so in den Besitz von Bargeld und Schmuck.

Gegen 14:30 Uhr klingelten die beiden Unbekannten an der Tür des Hauses im Hoengener Weg. Die beiden Männer erklärten der Seniorin, dass sie aufgrund einer naheliegenden Baustelle die Wasserleitungen kontrollieren müssten. Die 91-Jährige begleitete einen der beiden Männer in den Keller während der andere, unter dem Vorwand die Wasserhähne aufdrehen zu müssen, sich in das Obergeschoss begab. Etwa eine halbe Stunde später verließen die beiden Männer das Haus wieder, mit Schmuck und Bargeld der Seniorin. Diese bemerkte den Diebstahl unmittelbar nach dem die beiden Täter das Haus verlassen hatten und informierte die Polizei. Die beiden Männer werden von der Dame wie folgt beschrieben:

1. Person - männlich - etwa 35-40 Jahre alt - etwa 155cm - 160cm groß - trug Arbeitskleidung und eine Kappe - (Namens-)Schild auf der Jacke

2. Person - männlich - etwa 40 - 50 Jahre alt - trug Arbeitskleidung und eine Kappe - (Namens-) Schild auf der Jacke - Glatze

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell