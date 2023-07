Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fahrerin eines Kleinkraftrads nach Kollision schwer verletzt

Kraftrad und Hauswand beschädigt

Geldern (ots)

Am Dienstag (25. Juli 2023) kam es gegen 16:00 Uhr am Haagscher Weg in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Frau aus Geldern befuhr mit einem Kleinkraftrad (Hersteller: Kawasaki) die Straße Nordwall in Fahrtrichtung Harttor. An der Einmündung Haagscher Weg bog die Frau nach rechts ab und verlor dabei die Kontrolle über das Kraftrad. Sie kam nach links von der Straße ab und kollidierte dort mit der Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Durch die Kollision verletzte sich die Frau so schwer, dass Sie in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. (pp)

