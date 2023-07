Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Streit vor Kneipe

Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Kleve (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (23. Juli 2023) gegen 04:40 Uhr gerieten offenbar mehrere Personen vor einer Kneipe an der Gasthausstraße in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde ein 34-Jähriger aus Kleve von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer verletzt. Der 34-Jährige erlitt Stichverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Zeugen beschreiben den Tatverdächtigen als etwa 1,60m groß, mit südländischem Erscheinungsbild. Er hatte einen schwarzen Bart und war mit einem weinroten T-Shirt bekleidet. Nach der Tat sei der Mann in Richtung Kavarinerstraße geflüchtet. Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kripo Kleve nimmt Zeugenhinweise oder Angaben zur Identität des Tatverdächtigen unter 02821 5040 entgegen. (cs)

