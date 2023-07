POL-KLE: Kevelaer - Zaun beschädigt, Sattelzugmaschine gesucht

Kranenburg (ots) - Am Sonntag (23.07.2023) wurde in der St. Martinus Kirche am Querweg in Mehr in der Zeit von 10:30 Uhr und 18:15 Uhr der Opferstock mit Kleingeld für die Opferkerzen von der Wand gerissen und gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 02821 5040 bei der Kripo Kleve zu melden. (ms) ...

mehr