POL-KLE: Kerken - Alleinunfall

Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Montag (24. Juli 2023) gegen 07:45 Uhr war ein 44-Jähriger aus Kerken mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Steintgens-Gut in Richtung der Straße Am Waldrand unterwegs. Er führte während der Fahrt einen Hund an der Leine. Aus bisher unklarer Ursache kam der Mann zu Fall, wobei er sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Zur Unfallzeit trug der 44-Jährige keinen Helm. (cs)

