POL-KLE: Weeze - Polizeiliche Bilanz zum Festival Parookaville 2023

Friedliche Stimmung, wenig Straftaten, Verkehrsstörungen bei der Anreise

Weeze / Kreis Kleve (ots)

Die polizeiliche Bilanz zum Musikfestival Parookaville 2023 mit mehr als 42.000 Zeltplatzbesuchern und täglich über 76.000 Tagesgästen fällt auch in diesem Jahr positiv aus.

In der Zeit vom Anreisetag am Donnerstag (20. Juli 2023) bis zum Montagmorgen (24. Juli 2023) wurden insgesamt 25 Strafanzeigen aufgenommen, darunter fünf Körperverletzungsdelikte, sieben Drogendelikte, zwei sexuelle Belästigungen sowie fünf Fälle, bei denen der Verdacht des Einsatzes von KO-Tropfen überprüft werden muss. Sechs sonstige Strafverfahren befinden sich in der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung, darunter Sachbeschädigung und Diebstahl.

Darüber hinaus wurden der Polizei fünf Verkehrsunfälle in Verbindung mit dem An- bzw. Abreiseverkehr bekannt. In drei Fällen blieb es bei Sachschaden, bei zwei Unfällen wurden sieben Personen leicht verletzt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu längeren Rückstaus bei der Anfahrt, weil sich das Anreiseverhalten dahingehend verändert hatte, dass die Festivalbesucher viel eher angereist waren als erwartet.

Zehn Personen wandten sich ohne verkehrs- oder kriminalpolizeilichen Hintergrund an die Polizei mit einem Hilfeersuchen. Von Donnerstag bis Sonntag nahmen die Einsatzkräfte zwei betrunkene Personen in Gewahrsam.

Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz, was für ein Event in dieser Größenordnung nicht selbstverständlich, sondern erfreulich ist. (ms)

