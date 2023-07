Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Weißer BMW auf Discounter-Parkplatz beschädigt

Hinweise erbeten

Geldern-Walbeck (ots)

Am Freitag (21. Juli 2023) kam es in der Zeit von 15:50 Uhr und 16:20 Uhr am Küpperssteg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 50-jährige Fahrerin eines weißen BMW (Modell: 118D) hatte ihren Wagen in einer Parkbucht auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt und musste nach ihrer Rückkehr zum Wagen, Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange feststellen. Die Frau sagte aus, dass sie sich noch an einen anthrazitfarbenen Ford erinnern könne, welcher bei ihrer Ankunft gegenüber in einer Parkbucht gestanden hätte. Ob es sich dabei um den Unfallverursacher handelt, ist nach aktuellem Ermittlungstand aber unklar.

Zeugen, welche Aussagen zum beschrieben Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell