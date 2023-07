Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Außenspiegel eines abgestellten Pkw beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Freitag (21. Juli 2023), 10:00 Uhr und Samstag (22. Juli 2023), 13:00 Uhr, kam es an der Speelberger Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer VW Passat, welcher in einer Parkbucht an der Örtlichkeit abgestellt gewesen war, wurde dabei am Spiegel der Fahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher hatte mit seinem Fahrzeug die Speelberger Straße in Fahrtrichtung Weseler Straße befahren und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Emmerich nach Zeugen und bittet darum sich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell