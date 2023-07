Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Auffahrunfall: Verkehrsteilnehmerin nach Kollision schwer verletzt

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Freitag (21. Juli 2023) kam es gegen 12:05 Uhr auf der Bundesstraße 9 (B9) zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Frau aus Krefeld befuhr mit ihrem blauem Renault Twingo die B9 aus Fahrtrichtung Kerken kommend, in Fahrtrichtung Geldern. Auf Höhe einer Lichtzeichenanlage übersieht sie ein Fahrzeug einer 58-jährigen Frau aus Kempen und fährt auf den schwarzen Hyundai (Modell: GRAND SANTA FE) auf. Durch die Kollision wird die Frau aus Krefeld schwer verletzt und muss in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Während die Frau aus Kempen unverletzt bleibt, entsteht an beiden Fahrzeugen Sachschaden. (pp)

