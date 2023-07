Kleve-Keeken (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Samstag (22. Juli 2023), 17:15 Uhr, sind unbekannte Täter durch eine aufgebrochene Tür in ein Gerätehaus der Feuerwehr an der Düffelgaustraße eingedrungen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten, gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die ...

mehr