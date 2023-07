Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Emmerich (ots)

Am Samstagabend (22. Juli 2023) war ein Jugendlicher aus Emmerich zu Fuß auf der Seufzerallee unterwegs. Ungefähr auf Höhe der Hausnummer 28 kamen ihm zwei junge Männer entgegen. Einer der beiden Unbekannten rempelte den Jugendlichen nach dessen Angaben zunächst an, danach verpasste ihm der Andere unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Der 16-Jährige gibt an, kurz benommen gewesen zu sein. Zwei Passanten kamen offenbar hinzu, die beiden Tatverdächtigen liefen daraufhin über die Seufzerallee in Richtung Stadt. Der junge Mann, der zugeschlagen haben soll, war etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,80m groß und bekleidet mit einem grauen Kapuzenpulli, grauer Jeans und schwarzen Schuhen. Der andere Unbekannte war ca. ca. 17 bis 19 Jahre alt, etwa 1,70m groß und trug eine graue Jogginghose, einen roten Pullover, schwarze Schuhe und ein schwarzes Basecap mit silberfarbenen Nike-Zeichen. Unter der Kappe waren schwarze, gelockte Haare zu erkennen. Die beiden Passanten und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell