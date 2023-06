Polizei Düren

POL-DN: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall am Dürener Heerweg

Düren (ots)

Am Mittwoch (14.06.2023) kam es an der Kreuzung Heerweg / Brandströmstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Gegen 20:10 Uhr befuhr eine 18 Jahre alte Frau aus Nörvenich mit ihrer 15-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Nörvenich, den Heerweg in Fahrtrichtung Arnoldsweiler. An der Kreuzung zur Brandströmstraße nahm sie einen wartenden Pkw wahr. Da sie die Vorfahrt hatte, wollte sie die kreuzende Straße passieren, als der 20 Jahre alte Fahrer des wartenden Autos plötzlich anfuhr und in die Kreuzung einbog. Der Dürener kollidierte mit dem kreuzenden Fahrzeug. Bei dem Unfall zogen sich die drei Insassen der beiden Fahrzeuge leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte betreuten die Verunfallten vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 5400 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell