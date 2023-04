Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 39-Jährigen mit bunten Strauß an Drogen

Essen - Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend (21. April) hielten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen Mann an. In seiner Tasche fanden die Beamten nicht geringe Mengen diverser Betäubungsmittel auf.

Gegen 22 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 39-Jährigen. Dieser hatte zuvor die Geschwindigkeit seines Ganges erhöht und versuchte den Einsatzkräften auszuweichen. Als diese ihn nach verbotenen oder gefährlichen Gegenständen befragten, verneinte er dies zwar, wurde dabei jedoch zunehmend nervöser und schaute sich suchend um. Zudem versuchte er seine Aktentasche vor den Polizisten zu verstecken. Kurz darauf gab er an, eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich zu führen. Welche Art von Drogen wollte er jedoch nicht Preise geben. Zunächst versuchte der Deutsche den Zugriff auf seine Tasche zu verhindern, indem er sich wegdrehte.

In dem Aktenkoffer fanden die Beamten über 185g Amphetamine, über 25g Haschisch, knapp 20g Ecstasy, sowie einen Joint auf. Bei der Durchsuchung des Gelsenkircheners stellten die Bundespolizisten eine weitere Marihuana-Zigarette fest.

Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn anschließend in das Gewahrsam der Polizei Essen. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den, in der Vergangenheit bereits wegen Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getretenen Mann, ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell