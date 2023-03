Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

Ein Schwerverletzter bei Grillparty

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (17.03.) mussten die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr in den Hudekamp in Lübeck ausrücken. Dort war bei einem kleinen Grillfest ein Anwohner durch eine Stichflamme schwer verletzt worden. Außerdem hatte das Feuer auf die dortige Grünfläche sowie auf das angrenzende Buschwerk übergegriffen.

Kurz nach 21:00 Uhr trafen sich einige Bewohner auf einer Grünfläche vor einem der Mehrfamilienhäuser zum Grillen. Als ein 22-Jähriger das Brennmaterial mittels Spiritus zum Entzünden bringen wollte, entstand eine Stichflamme, die ihn und seine Kleidung sofort in Brand setzte. Die Mitgriller löschten die Flammen ab und leisteten bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungssanitätern dem Verletzten Erste Hilfe. Dieser musste zur weiteren Versorgung in ein Lübecker Krankenhaus.

Das Feuer hatte die Rasenfläche und umstehende Sträucher in Brand gesetzt. Auch diese Flammen waren bereits gelöscht, als die Feuerwehr eintraf. Nach einer kurzen Begutachtung der Brandstelle konnte sie wieder einrücken.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell