POL-KLE: Tödlicher Verkehrsunfall 62-jähriger Fußgänger vom Traktorgespann erfasst

Kleve (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (23. Juli 2023) gegen 04:40 Uhr gerieten offenbar mehrere Personen vor einer Kneipe an der Gasthausstraße in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde ein 34-Jähriger aus Kleve von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer verletzt. Der 34-Jährige erlitt Stichverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ...

