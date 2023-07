Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannter Täter brechen in Club ein

Geldkassetten entwendet

Goch (ots)

Am Dienstag (25. Juli 2023) kam es in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 13:00 Uhr an der Benzstraße in Goch zu einem Einbruch in einen Club. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Zaunelement eines Holzzaun auf und gelangten so auf das Grundstück. Dort hebelten sie die Terrassentüre auf verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dort hebelten sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten. In welcher Höhe Bargeld durch die Täter entwendet wurde, ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell