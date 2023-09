Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der Kreuzung: Drei Verletzte und 11000 Euro Sachschaden

Jülich (ots)

Zwei Leichtverletzte und eine schwerverletzte Person sowie etwa 11.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am späten Dienstagnachmittag (05.09.2023) auf der Kreuzung Adolf-Fischer-Straße/ Friedrich-Ebert-Straße ereignete.

Ein 26-Jähriger aus Baesweiler war gegen 17:40 Uhr mit seinem Pkw auf der Adolf-Fischer-Straße, in Fahrtrichtung Brockmüllerstraße, unterwegs. Nach eigenen Angaben missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Am Steuer dieses Fahrzeugs saß ein 19-Jähriger aus Düren. Er hatte zuvor die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Münstereifeler Straße befahren. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, der Pkw des Unfallverursachers drehte sich in Folge dessen einmal um die eigene Achse und kam erst auf dem Gehweg der Brockmüllerstraße zum Stillstand. Der 26-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Fahrer aus Düren erlitt leichte Verletzungen, ebenso wie sein 15-Jähriger Mitfahrer. Ein 17-Jährige Beifahrerin des Düreners erlitt schwer Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos wurden abgeschleppt, für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für den Fuß- und Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt.

