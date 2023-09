POL-DN: Einbruch in Bürocontainer - Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Düren (ots) - Unbekannte Täter pöbelten Mittwochnachmittag (30.08.2023) am evangelischen Gemeindezentrum in Düren zwei männliche Passanten an und schlugen auch zu. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Gegen 16:15 Uhr passierten zwei junge Männer eine kleine Unterführung, die vom Stadtcenter aus kommend, in den Innenhof des evangelischen Gemeindezentrums führt. Dort kamen ihnen vier Männer ...

mehr