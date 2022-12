POL-HI: Diebstahl in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - (war) Diebstahl eines Pkw BMW X3 in Elze Im Zeitraum vom 06.12.2022, gegen 17:30 Uhr bis 07.12.2022, gegen 07:00 Uhr, wird durch einen bislang unbekannten Täter der Pkw des Geschädigten der Marke BMW X3 in der Farbe Schwarz in der Falkenstraße komplett entwendet. Der Pkw war in dem Tatzeitraum in der Einfahrt des Geschädigten ordnungsgemäß ...

