POL-DN: Einbrecher kamen tagsüber

Merzenich (ots)

In Merzenich sind Unbekannte am Mittwoch (06.09.2023) in ein Haus in der Grünstraße eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 9:45 Uhr und 13:55 Uhr.

Die Täter versuchten vermutlich zunächst die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als dieses Vorhaben misslang, zogen die unbekannten Täter weiter in den hinter dem Haus befindlichen Garten und verschafften sich dort durch ein aufgehebeltes Wohnzimmerfenster Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Sie öffneten in mehreren Räumen Schränke und durchwühlten diese. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Bargeld und flüchteten im Anschluss wieder durch das zuvor aufgehebelte Fenster.

Zeugen, die im oben beschriebenen Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

