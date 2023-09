Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzt nach Auffahrunfall

Düren (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern kam es am Donnerstag (07.09.2023) auf der B56, in Höhe der Anschlussstelle Autobahn 4 in Fahrtrichtung Köln. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt.

Gegen 08:20 Uhr befuhr eine 21-Jährige aus Jülich mit ihrem Pkw, aus Richtung Düren kommend, die B56. Derweil beabsichtigte ein aus Richtung Köln kommender Streifenwagen, unter Einsatz des Sondersignals (Blaulicht und Sirene), den Kreuzungsbereich zu passieren. Die Jülicherin übersah den vor ihr, aufgrund des Streifenwagens, wartenden Pkw eines 43-jährigen Düreners und fuhr auf. Der Pkw des 43-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß in den Kreuzungsbereich geschoben. Die Besatzung des Streifenwagens sicherte die Unfallstelle sofort ab und leistete erste Hilfe. Während die Jülicherin unverletzt blieb, wurde der Dürener bei dem Unfall schwer verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 9500 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der aus Richtung Düren kommende Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme über die Ringstraße abgeleitet.

