POL-DN: Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Merzenich (ots) - In Merzenich sind Unbekannte am Mittwoch (06.09.2023) in ein Haus in der Grünstraße eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 9:45 Uhr und 13:55 Uhr. Die Täter versuchten vermutlich zunächst die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als dieses Vorhaben misslang, zogen die unbekannten Täter weiter in den hinter dem Haus befindlichen Garten und verschafften sich dort durch ein aufgehebeltes Wohnzimmerfenster Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Sie öffneten in ...

