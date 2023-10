Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 02.10.2023 - 03.10.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

Auf dem evangelischen Friedhof in Cloppenburg am Ritzereiweg wurde in der Zeit von Donnerstag 28.09. bis Sonntag 01.10. eine auf einem Grab montierte Skulptur eines Flötenspielers entwendet. Diese muss mit einem Werkzeug entfernt worden sein. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Am Montag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 20:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Langen Straße 69 in Cloppenburg. Mittels Aufhebelns der Eingangstür gelangten die Täter in eine Wohnung und entwendeten dort diverse Multimediageräte. Auch hier sucht die Polizei in Cloppenburg nach Zeugen.

Cloppenburg - Poser auf dem Marktplatz

Am Montag gegen 20:00 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei, wie der 18-jährige Fahrer eines Ford aus Cloppenburg mit quietschenden Reifen vom Marktplatz auf die Eschstraße einbog. Aufgrund dessen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verursachens unnötigen Lärm eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag in der Zeit von 11:00-12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen VW ID3, welcher vor einem Verbrauchermarkt am Alten Schulweg 12 in Löningen abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem VW wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter Telefon 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Fußgänger kam es am Montag in Cloppenburg. Gegen 17:25 Uhr befuhr ein 18-jähriger aus Cloppenburg verbotswidrig den Fußweg auf der Bahnhofstraße stadteinwärts. Hier kollidierte er mit einem 44-jährigen Fußgänger aus Emstek, der durch den Zusammenstoß zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Anschließend wollte der 18-Jährige flüchten, konnte jedoch von Zeugen festgehalten werden. Da er zudem zunächst falsche Personalien angab, erwarten ihn mehrerer Straf- und Bußgeldverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell