Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Kaffeemaschine entwendet

In der Zeit von Donnerstag, 28. September 2023, 00.00 Uhr bis Sonntag, 01. Oktober 2023, 00.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Personen in einen unverschlossenen Kellerraum in der Landwehrstraße und entwendeten dort eine Kaffeemaschine und einen Rasierer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441-943-0) entgegen.

Lohne - Einbruch in eine Gaststätte

In der Zeit von Samstag, 30. September 2023, 19.45 Uhr bis Sonntag, 1. Oktober 2023, 07.15 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang in ein Gebäude in der Dinklager Straße, brach im Kühlhaus mehrere Schränke auf und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441-943-0) entgegen.

Lohne - Einbruchsversuch

Am Montag, 2. Oktober 2023, gegen 1.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in einen Verbrauchermarkt in der Brinkstraße einzubrechen. Dabei löste der Alarm aus und es wurde von einer weiteren Tatbegehung abgesehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 1. Oktober 2023, 08.45 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Straße Stukenborg in Vechta, als er plötzlich einen Hustenanfall bekam und linksseitig von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 51-jährige Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000,00 EUR.

Vechta - Diebstahl von Weidezaungeräten

In der Zeit von Mittwoch, 27. September 2023, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 28. September 2023, 06.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen drei elektrische Weidezaungeräte an der Spredaer Straße in Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Zeit von Freitag, 29. September 2023, 20.00 Uhr bis Samstag, 30. September 2023, 09.45 Uhr brachen unbekannte Personen im Kapellenweg einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an einem E-Scooter

Am Samstag, 30. September 2023, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.20 Uhr wurde in Vechta, Bremer Straße, die Kabel eines dort abgestellten E-Scooter von bislang unbekannten Personen durchtrennt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Samstag, 30. September 2023, 20.15 Uhr kollidierte in der Marienstraße auf einem Parkplatz eines Krankenhauses eine Autofahrerin mit einem Pkw, einem gelben KIA Sportage, beim Einparken mit einem dort abgestellten Pkw. Nachdem sie den Vorfall vor Ort der Polizei meldete und wieder zum Unfallort zurückkehrte, befand sich das beschädigte Fahrzeug nicht mehr auf dem Parkplatz. Die Beschädigungen sollen sich am Heck des Fahrzeuges befinden. Der Unfallgeschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell