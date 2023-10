Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Strücklingen - Einbruch in Sanitärfirma und in ein Bürogebäude

Zwischen Samstag, den 30. September 2023, gegen 16.30 Uhr und Sonntag, den 1. Oktober 2023, um 13.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Sanitärfirma sowie in ein Bürogebäude in der Straße Am Ring ein. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Bösel- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Sonntag, den 1.Oktober 2023, gegen 18.30 Uhr, wollte ein 21-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Traktor samt Anhänger von einem Acker auf die Herman-Zur-Lage-Straße einfahren und kollidierte dabei mit einem 68-jährigen Mann aus Bösel, der seinem Traktor samt Anhänger die Hermann-Zur-Lage-Straße befuhr. Durch den Unfall entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 161.000Euro.

