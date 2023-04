POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verletzten

Uslar (ots) - Uslar (go), Helmut-Schmidt-Straße, in der Zeit vom 08.04.2023, 00:00 Uhr, bis zum 11.04.2023, 15:00 Uhr Unbekannte Täter beschädigten das Rücklicht am Wohnmobil eines 64-jährigen aus Uslar. Anschließend entfernten sie sich vom Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

mehr