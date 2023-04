POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots) - 37186 Moringen, Lutterbeck, Hauptstraße, Di., 11.04.2023 11:57 Moringen ( Fi ) - Der 49-jährige Fahrzeugführer aus Witzenhausen befährt die Hauptstraße aus Moringen kommend in Richtung Fredelsloh. In einer Linkskurve stößt der Pkw des 49-jährigen seitlich mit dem entgegenkommenden PKW des 26-jährigen Fahrzeugführers aus Northeim zusammen. An beiden Kfz entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Es werden keine Personen verletzt. Rückfragen ...

