POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Uslar (ots) - Uslar (go), Steinbergstraße, 11.04.2023, 19:15 Uhr Unbekannte Täter entzündeten am Osterfeuerplatz eines Uslarer Ortsteils einen Strohballen. Dadurch gerieten mehrere anliegende Bäume in Brand. Die Löscharbeiten wurden durch die ortsansässigen FFW durchgeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

