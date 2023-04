Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Firmengelände, Zeugenaufruf an Opperhäuser Anwohner

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37587 Einbeck, OT Opperhausen, Bössel, Zeitraum/Osterwochenende: Freitag, 7. April 2023,-- bis Dienstag, 11. April 2023, 08:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte im genannten Tatzeitraum ein Fimengelände an der Straße Bössel in Opperhausen auf und es wurden Dachdeckermaterialien und Werkzeuge entwendet. Es entstand Entwendungsschaden in vierstelligem Bereich. Anwohner aus Opperhausen, insbesondere Anwohner vom Bössel/Ahlshäuser Str./Mühlenkamp, werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell