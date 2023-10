Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cloppenburg - Cityfest-Abschlussmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Von Donnerstag, 28. September 2023, bis Sonntag, 1. September 2023, fand das traditionelle Cityfest in Cloppenburg statt.

Die Besucherinnen und Besucher haben ausgelassen gefeiert, jedoch kam es in der Gesamtheit auch zu einigen volksfesttypischen Delikten.

Im Verlauf aller Veranstaltungstage wurden so insgesamt vier Körperverletzungsdelikte, ein Diebstahlsdelikt, eine Beleidigung, neun Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine sexuelle Belästigung sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz bekannt. Außerdem kam es in einem Fall zum Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

Zudem haben Autofahrer in zwei Fällen versucht, die Absperrungen für den Citylauf zu umfahren. Zunächst hatte gegen 14.55 Uhr ein Autofahrer versucht, die Vollsperrung zu umfahren, um von der Wilhelm-Busch-Straße in die Geschwister-Scholl-Straße zu fahren. Ähnliches geschah gegen 18.20 Uhr in der Pater-Delp-Straße. Hier versuchte ein weiterer Autofahrer die Absperrung zu umfahren. In beiden Fällen rollten die Fahrzeuge langsam weiter, sodass es zu einer Berührung der Fahrzeuge mit jeweils einem eingesetzten Feuerwehrmann kam, welche die Absperrmaßnahmen begleiteten. Beide Feuerwehrmänner blieben dabei unverletzt.

Außerdem beschäftigen auch drei Raubdelikte die Polizei. Hierzu werden noch Zeugen gesucht:

So war am Samstag, 30. September 2023, zwischen 2.00 Uhr und 3.00 Uhr, ein 22-jähriger Mann zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als er im Bereich der Dechant-Brust-Straße einem unbekannten Mann sowie dessen Begleitperson begegnete. Der Unbekannte ging das Opfer zunächst verbal an und forderte es auf, Angaben zu seinen Wertsachen zu machen. Als das Opfer nicht antwortete, schlug ihm der Unbekannte ins Gesicht, woraufhin das Opfer zu Boden stürzte und auf weitere Aufforderungen hin, seine Geldbörse aushändigte. Die unbekannte, männliche Begleitperson stand tatenlos daneben. Beide Personen entfernten sich daraufhin von Tatort. Das Opfer wurde bei der Tat leicht verletzt. Der unbekannte Mann soll ca. Anfang bis Mitte 20 Jahre alt gewesen sein, hatte schwarze, dunkle Haare und war ca. 180cm groß. Bekleidet war er mit einer langen Hose sowie einem dunklen, langärmeligen Oberteil. Seine Begleitperson war in einem ähnlichen Alter und ebenfalls ca. 180 cm groß.

Am Sonntagabend erstattete ein 26-jähriger Mann Anzeige wegen einer räuberischen Erpressung: Am Samstag, 30. September 2023, gegen 1.30 Uhr, war er gerade auf dem Nachhauseweg vom Cityfest in Richtung Rathausweg, als in Höhe des rückwärtigen Bereichs eines Sportgeschäftes zwei männliche, unbekannte Personen auf ihn zukamen. Einer der Männer zog ein Messer und bedrohte das Opfer und verlangte Geld. Der Begleiter bekräftigte die Forderung des Mannes, woraufhin er Bargeld aushändigte. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten. Sie wurden als ca. 20-25 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Beide Personen hatten einen dunklen Bart und trugen dunkle Kleidung.

Am Sonntag, gegen 4.45 Uhr, nahm eine bislang unbekannte, männliche Person einer 41-jährigen Frau die Handtasche weg, die sie mit einem Trageriemen um den Hals und die Schulter getragen hatte. Das Opfer versuchte die Tasche noch festzuhalten, musste jedoch loslassen, da sie über den Boden mitgezogen wurde. Durch das Mitreißen wurde die Frau leicht verletzt. Zugetragen hat sich die Situation in der Straße Schürstelle. Hier soll es zudem noch zwei männlichen Zeugen gegeben haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

