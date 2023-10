Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 03.10.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Vollbrand eines Einfamilienhauses mit leicht verletzten Personen Am 03.10.2023, gg. 03:12 Uhr bemerkten Anwohner der Straße "An den Gärten" in Friesoythe, dass es bei einem Nachbarhaus zu einem Dachstuhlbrand gekommen war. Glücklicherweise befand sich die Streife des Polizeikommissariats Friesoythe in der Nähe und traf unmittelbar nach der Meldung bei der Großleitstelle am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Dachstuhl des Hauses in Brand. Weil vor dem Wohnhaus keine Bewohner angetroffen werden konnten, verschafften sich beide Polizeibeamte umgehend Zugang in das Haus. Dort konnten zwei der Bewohner geweckt und nach draußen in Sicherheit gebracht werden. Die anderen drei Bewohner verließen anschließend eigenständig das brennende Wohnhaus. Durch das rasche Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren konnte umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen werden. So konnte ein Übergreifen auf die benachbarten Wohnhäuser verhindert werden. Die 5 Bewohner sowie der Polizeibeamte und die Polizeibeamtin wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Alle erlitten eine Rauchgasintoxikation. Sie konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. An dem Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 400.000 EUR. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch den Hauseigentümer in einer anderen Wohnung untergebracht. Es waren die Feuerwehren Friesoythe, Gehlenberg, Markhausen, Bösel und Altenoythe mit 100 Kameraden an der Brandstelle eingesetzt. Außerdem befanden sich drei Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort. Die betroffene Straße sowie die angrenzende Straße "Scheefenkamp" mussten für den Zeitraum der Arbeiten voll gesperrt werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

