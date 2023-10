Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Montag, 02. Oktober 2023, 07.30 Uhr, und Dienstag, 03. Oktober 2023, 19.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Brinkstraße ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Wartehäuschens im Werner-Eckart-Ring. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, gegen 00.00 Uhr, wollten Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in der Eschstraße einen 38-jährigen Fahrzeugführer kontrollieren. Dieser ignorierte zunächst jegliche Anhaltesignale und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die rot zeigende Ampel an der Kreuzung Eschstraße/Lange Straße in Richtung Kirchhofstraße davon. Das Fahrzeug wurde wenig später in der Karpfenstraße verschlossen festgestellt. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen wurde der verdächtige Fahrzeugführer letztlich in Begleitung eines 31-jährigen Mitfahrers auf einem in der Nähe befindlichen Spielplatz angetroffen. Eine Überprüfung des Atemalkoholgehaltes des 38-Jährigen ergab einen Wert von 1,49 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Ebenfalls am 03. Oktober, gegen 22.55 Uhr, wurde in der Osterstraße ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung seines Atemalkoholgehaltes ergab einen Wert von 1,75 Promille. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auch der 36-Jährige konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Cloppenburg - randalierende Jugendliche an Eltern übergeben

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, wurden gegen 18.50 Uhr drei 14-jährige Jugendliche dabei erwischt, wie sie in der Eisenbahnstraße mit Steinen aus dem Gleisbett warfen und Mülltonnen umschmissen. Beschädigungen wurden nicht festgestellt. Die drei Jungen wurden an ihre Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell