Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Am Steuer mit 2,62 Promille eingeschlafen

Hagenbach (ots)

Am 09.10.23 gegen 14.50h befuhr eine 40-jährige Frau aus Frankreich die Habsburgerallee in Hagenbach in Richtung Frankreich. In Höhe der Hausnummer 56a kam sie aufgrund Sekundenschlafes und Alkoholeinwirkung von der Straße ab und fuhr in einen geparkten PKW. Dieser wurde in eine Mauer gedrückt, von der Teile auf einen weiteren geparkten PKW fielen. Zeugen konnten beobachten, wie die Frau von der Unfallstelle weggefahren ist, später aber wieder zurückkam. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte bei der Unfallverursacherin eine Atemalkoholkonzentration von 2,62 Promille festgestellt werden. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 21.000 Euro belaufen.

