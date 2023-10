Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - PKWs und Hauswand bei Unfall beschädigt

Wörth am Rhein (ots)

Am 09.10.23 gegen 18.00h fuhr ein 84-jähriger PKW Fahrer in Wörth, Ortsteil Schaidt, in der Hauptstraße aus bislang ungeklärter Ursache auf ein parkendes Fahrzeug auf. Dieses Fahrzeug wurde auf ein weiteres parkendes Fahrzeug geschoben. Auch eine Hauswand wurde durch das Zusammenschieben der parkenden Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Die Bausubstanz des Hauses war nicht beeinträchtigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell