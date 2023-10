Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zwei auf einen Streich

Landau (ots)

Zu gleich zwei Trunkenheitsfahrten kam es am 09.10.2023 gegen 19 Uhr in der Neustadter Straße in Landau. Hierbei waren ein 25-Jähriger und eine 32-Jährige jeweils mit ihren E-Scootern unterwegs. Sie wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei beiden konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 25-Jährige gab an, dass er täglich Cannabis konsumiere, die 32-Jährige machte keine Angaben zur Sache. Ihnen wurde auf der Dienststelle jeweils eine Blutprobe entnommen und Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

