Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tödlicher Verkehrsunfall

Wörth - Ortsteil Büchelberg (ots)

Am Montag, 09.10.2023, etwa gegen 16:00 Uhr kam es in der Dorfbrunnenstraße in Wörth-Büchelberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine 86-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator beim Überqueren der Straße von einem Lkw erfasst. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet.

