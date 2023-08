Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Korrektur zur Meldung Nr. 3 (Bereich Offenbach) vom Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 14.08.2023

Offenbach (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall auf Landesstraße 3317 - Dreieich/Offenthal

(jm) Wie bereits berichtet, ist bei dem Verkehrsunfall am 13.08.2023 der Beifahrer tödlich verletzt worden. Entgegen der ersten Meldung kam der leicht verletzte Fahrer aus Dietzenbach und nicht aus Heusenstamm. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Korrigierte Fassung:

(jm) Bei einem Unfall am Sonntagabend, gegen 23.50 Uhr, auf der Landesstraße 3317 ist ein 41 Jahre alter Mann ums Leben gekommen und ein 47-jähriger Mann aus Dietzenbach leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 47 Jahre alte Renault-Fahrer, der in Richtung Offenthal unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der 41-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Dietzenbacher kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Renault-Fahrer stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs und der -ursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Höhe des Sachschadens wird vorläufig auf 9.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße bis kurz vor 7 Uhr vollgesperrt werden.

Offenbach, 14.08.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

