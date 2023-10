Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Auto gestohlen und beschädigt - Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Zum Diebstahl eines Autos kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Germersheim. Ein Zeuge hatte ein beschädigtes Fahrzeug im Bereich des Rheinhauptdeichs zwischen Lingenfeld und Germersheim gegen 13 Uhr festgestellt und die Polizei verständigt. Der Fahrzeugbesitzer wusste zum Zeitpunkt der Mitteilung noch nichts von der Tat. Nach ersten Ermittlungen hatte ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe an dem PKW eingeschlagen und das Fahrzeug mittels eines Schlüssels aus der Mittelkonsole gestartet und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf zirka 4000 EUR beziffert. Da in unmittelbarer Nähe zu dem Fahrzeug Golfschläger sowie Golfbälle aufgefunden wurden, dürften diese vermutlich zur Beschädigung des Fahrzeugs genutzt worden sein. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell