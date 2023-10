Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Frankweiler - Diebstähle auf Friedhöfen - Zeugen gesucht

Landau/Frankweiler (ots)

Zwischen dem 03.10.2023 und dem 09.10.2023 kam es zu Diebstahlsdelikten auf den Friedhöfen in Frankweiler und in Landau. Hiernach wurden in Frankweiler mindestens 10 Kupferschalen und in Landau eine Bronzeschale entwendet. Bei den Gegenständen handelte es sich um Grabschmuck. Unbekannte Täter gingen hier sowohl mit brachialer Gewalt als auch mit Schneidewerkzeug vor. Die Schadenshöhe beträgt nach derzeitigem Ermittlungsstand circa 5000 Euro. Strafverfahren wurden eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

