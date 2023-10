Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots)

Am 09.10.2023 konnte gegen 10 Uhr ein 55-jähriger Mitsubishi-Fahrer in der Maximilianstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Verkehrskontrolle konnten Anzeichen erlangt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin. Auf der Dienststelle wurde dem 55-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

