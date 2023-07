Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht; Zeugenhinweise gesucht.

Isert (ots)

Am 10.07.2023 stellte die Geschädigte ihren PKW ordnungsgemäß auf dem Friedhof in Isert ab. Vermutlich streifte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren die hintere Stoßstange des PKW der Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierungen zu bemühen. Laut Aussage der Geschädigten ereignete sich der Unfall zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Aufgrund der geringen Aufprallenergie und der Tatsache, dass nur Kratzer entstanden sind, ist es möglich, dass der Unfallverursacher den Vorfall möglicherweise nicht bemerkt hat. Da Isert ein sehr kleines Dorf ist, gibt es in diesem Zeitraum auch nicht besonders viele Fahrzeuge, die durch die Ortslage fahren. Wenn jemand in diesem Zeitraum durch Isert gefahren ist und nun einen Schaden an seinem Fahrzeug festgestellt hat, wird gebeten, dies der Polizeiinspektion Altenkirchen mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell