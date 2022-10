Polizei Köln

POL-K: 221019-1-K Zwei Radfahrer und eine E-Bikerin bei Unfällen schwerverletzt

Köln (ots)

Nach Unfällen im Kölner Stadtgebiet sind am Dienstag (18. Oktober) zwei Radfahrer (45, 79) und eine E-Bikerin (56) mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Beim Abbiegen vom Rolshover Kirchweg auf die Allerseelenstraße erfasste gegen 8.45 Uhr zunächst ein Opel (Fahrer: 20) den 45-Jährigen, der auf seinem Herrenrad auf dem Radweg in Richtung Poll fuhr. Der Mann stürzte und zog sich Gesichtsverletzungen zu.

Nahezu zeitgleich bog im Stadtteil Eil ein Citroen (Fahrerin:46) von der Straße "Hirschgraben" auf den Heumarer Mauspfad ab und erfasste ebenfalls in einem Einmündungsbereich die 56-jährige E-Bikerin. Die Rösratherin musste anschließend mit Rückenverletzungen stationär in einer Klinik aufgenommen werden.

Schwere Kopfverletzungen zog sich am Dienstagabend der 79 Jahre alte Radfahrer bei seinem Sturz auf der Neusser Straße in Weidenpesch zu. Zeugenaussagen zufolge war der Senior gegen 19.50 Uhr in Höhe der Haltestelle Neusser Straße /Gürtel ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen.

Das Verkehrskommissariat 2 hat in allen Fällen die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (cw/al)

