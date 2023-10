POL-PDLD: Pedelec-Fahrer bei Sturz leicht verletzt

Polizeidirektion Landau

Am Dienstag, den 10.10.2023 um ca. 18:06 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Edenkoben über einen gestürzten Pedelec- Fahrer informiert. Der 66-jährige befuhr in Sankt Martin die Maikammerer Straße in Richtung Riedweg und beabsichtigte in eine Hofeinfahrt zu fahren. Hier stürzte der Pedelec-Fahrer ohne Fremdeinwirkung und blieb verletzt liegen. Vor Ort konnte die Unfallursache durch die Polizeibeamten schnell gefunden werden. Der Fahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille. Da sich der Fahrer durch sein Verhalten strafbar gemacht hat, wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Glücklicherweise verletzte dieser sich nur leicht, sodass eine weitere medizinische Behandlung nicht erforderlich war. Im vorliegenden Fall trug der Pedelec-Fahrer keinen Fahrradhelm. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass schwere Verletzungen bei Stürzen mit dem Zweirad durch einen Fahrradhelm minimiert oder sogar ganz verhindert werden können. Über folgendem Link können sich Interessierte bezüglich der "Zweiradsicherheit" informieren.

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/zweiradsicherheit

