POL-SE: Kaltenkirchen - Verkehrsunfall unter Radfahrern - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Der Landespolizei in Niedersachen ist es am Sonntag (25.06.2023) gelungen, einen Tatverdächtigen bei der Begehung eines Wohnungseinbruchs in Stade auf frischer Tat festzunehmen. Der 24-Jährige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg zur Folge ...

